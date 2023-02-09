В научном комплексе Новосибирской области займутся внутренней кооперацией

Развитие научного комплекса Новосибирской области будет происходить за счет внутренней кооперации исследователей и бизнеса. Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив считает, что это станет стимулом для развития отрасли.

8 февраля в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили деятелей науки с профессиональным праздником.

Во время празднования Дня науки глава региона распорядился ввести новые меры поддержки науки в Новосибирской области.

«Донастроить различные меры поддержки отраслей, предприятий таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию внутренней кооперации. Чтобы одно предприятие развиваясь помогало развитию соседних, используя результаты исследований и технологии, созданные здесь, в Новосибирской области. Второе – запустить процесс постоянной актуализации исследовательских задач», — поручил губернатор Андрей Травников.

Андрей Шимкив подчеркнул, что наличие СО РАН является главным конкурентным преимуществом и гордостью Новосибирской области. Достичь преимущества региону помогли одноименный нацпроект, комплексное развитие научного центра и то, что губернатор возглавил рабочую группу Госсовета по науке и технологиям.

Также спикер Заксобрания выразил уверенность в том, что прекращение сотрудничества с европейскими странами станет стимулом для развития науки в России.

Напомним, что Андрей Травников сообщил, что новая схема работы ученых, бизнеса и власти будет запущена уже в первом квартале 2023 года.