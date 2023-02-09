Новосибирский дом, где произошел взрыв газа, проверяли на безопасность осенью прошлого года

Новосибирский дом, где произошел взрыв газа, проверяли на безопасность в сентябре 2022 года. Однако жители жаловались на запах газа накануне.

Жильцы дома по улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска, где произошел взрыв газа утром 8 февраля, рассказали, что неоднократно жаловались на запах газа в квартирах и подъезде дома, но соответствующие меры устранить его не принимались. Об этом рассказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

«Дом снабжался сжиженным газом от газораспределительной установки. Диагностику внутридомового газового оборудования проводила специализированная организация в сентябре 2022 года», — сообщили в МинЖКХ Новосибирской области агентству ТАСС.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал в ходе пресс-брифинга, что разрушено 30 квартир (всего 60), под завалами приблизительно находится 3 человека, еще 8 пострадало. Ранее губернатор Андрей Травников сообщал о двух погибших.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ вводится временное прекращение движения транспортных средств по ул. Линейной на участке от ул. Нарымской до Красного проспекта — проезжая часть будет закрыта до устранения аварийной ситуации.

Также в мэрии сообщили о решении разместить жильцов из пострадавшего дома в гостинице «Северной» на проспекте Дзержинского.

В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта «горячая линия». На телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области организовали восстановление утраченных документов граждан, пострадавших в результате происшествия. Граждане, которые утратили личные документы в результате чрезвычайного происшествия 9 февраля на ул. Линейной г. Новосибирска, обращайтесь в районные подразделения по вопросам миграции, Госавтоинспекции территориальных органов внутренних дел по адресам: г. Новосибирск, ул. Нижегородская 272 (тел. для справок: 2328572, 2328573, 2328574), ул. Новая Заря 40а (тел. для справок: 2328526, 2326693), ул. Дуси Ковальчук 396а (тел. для справок: 232-60-66, 232-60-23). Восстановление документов, по данным ГУ МВД, будет организовано в кратчайшие сроки, без оплаты государственной пошлины В прокуратуре области также открыта «Горячая линия» в связи с произошедшим взрывом газа на ул. Линейной. Граждане могут круглосуточно обратиться за помощью по телефону 8-903-076-97-96

Напомним, что ранее СУ СК РФ по Новосибирской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.