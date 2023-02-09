Новосибирский дом, где произошел взрыв газа, проверяли на безопасность осенью прошлого года

Алёна Золотова
 
Новосибирский дом, где произошел взрыв газа, проверяли на безопасность осенью прошлого года
Фото Михаила Перикова

Новосибирский дом, где произошел взрыв газа, проверяли на безопасность в сентябре 2022 года. Однако жители жаловались на запах газа накануне. 

Жильцы дома по улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска, где произошел взрыв газа утром 8 февраля, рассказали, что неоднократно жаловались на запах газа в квартирах и подъезде дома, но соответствующие меры устранить его не принимались. Об этом рассказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

«Дом снабжался сжиженным газом от газораспределительной установки. Диагностику внутридомового газового оборудования проводила специализированная организация в сентябре 2022 года», — сообщили в МинЖКХ Новосибирской области агентству ТАСС.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал в ходе пресс-брифинга, что разрушено 30 квартир (всего 60), под завалами приблизительно находится 3 человека, еще 8 пострадало. Ранее губернатор Андрей Травников сообщал о двух погибших.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ вводится временное прекращение движения транспортных средств по ул. Линейной на участке от ул. Нарымской до Красного проспекта — проезжая часть будет закрыта до устранения аварийной ситуации.

Также в мэрии сообщили о решении разместить жильцов из пострадавшего дома в гостинице «Северной» на проспекте Дзержинского.

В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта «горячая линия». На телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области организовали восстановление утраченных документов граждан, пострадавших в результате происшествия. Граждане, которые утратили личные документы в результате чрезвычайного происшествия 9 февраля на ул. Линейной г. Новосибирска, обращайтесь в районные подразделения по вопросам миграции, Госавтоинспекции территориальных органов внутренних дел по адресам: г. Новосибирск, ул. Нижегородская 272 (тел. для справок: 2328572, 2328573, 2328574), ул. Новая Заря 40а (тел. для справок: 2328526, 2326693), ул. Дуси Ковальчук 396а (тел. для справок: 232-60-66, 232-60-23). Восстановление документов, по данным ГУ МВД, будет организовано в кратчайшие сроки, без оплаты государственной пошлины В прокуратуре области также открыта «Горячая линия» в связи с произошедшим взрывом газа на ул. Линейной. Граждане могут круглосуточно обратиться за помощью по телефону 8-903-076-97-96

Напомним, что ранее СУ СК РФ по Новосибирской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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