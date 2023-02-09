Губернатор Красноярского края Александр Усс не планирует подавать в отставку. Об этом он заявил 8 февраля, отвечая на вопросы представителей СМИ во время своего визита в Железногорск.

«Это очень хорошая, старая песня. Когда-то я избирался на должность председателя Законодательного собрания. И тогда доброжелатели предрекли мне, что я закончу карьеру ровно через три месяца. Но я проработал 20 лет и на финише был избран в очередной раз единогласно», — заявил чиновник.

Напомним, что вокруг Александра Усса череда громких скандалов. Так, в январе 2023 года зять Усса был отправлен под суд за создание ОПГ и нелегальную рубку леса. Сын Александра Усса стал фигурантом уголовного дела. В 2023 году Агентство политических и экономических коммуникаций включило Александра Усса в список губернаторов «на вылет». Газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, в феврале 2023 года также утверждала, что красноярский губернатор может уйти в отставку до очередных выборов.

Напомним, что срок прибывания Александра Усса на должности главы края заканчивается в сентября 2023 года. Место губернатора чиновник занимает с 2018 года.

«Должность губернатора – это не привилегия, это не награда, это работа в самом прямом смысле слова. Это тяжелая миссия, которую я выполнял и буду выполнять столько, сколько определят президент и мои земляки», – заявил Александр Усс.

Ранее мы писали, что 17 февраля 2022 года депутатами горсовета Красноярска Романом Крастелевым, Семеном Головинским, Романом Рыбаковым, Семеном Сендерским, Олегом Панченко, Александром Левым, Виталием Бондаревым, Дмитрием Кондратьевым и Сергеем Надточием было подготовлено обращение к прокурору края с жалобой на неисполнение губернатором решений президента. 10 марта 2022 года документ был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому самоуправлению. Однако комиссия проект не поддержала и приняла решение направить его на доработку.