Андрей Травников продолжительное время стойко уходит от ответа, остаётся ли на второй губернаторский срок в Новосибирской области. Но не стал молчать, а публично «проехался» по документу, завизированному премьер-министром Российской Федерации. Теперь представители местных деловых и политических кругов заинтригованно обсуждают: что бы это значило?

В конце января правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Распоряжение, подписанное главой федерального кабинета министров Михаилом Мишустиным, рекомендует руководству регионов соотносить с опубликованным документом дальнейшие планы по развитию территорий. Предпочитающий по некоторым вопросам уклоняться от однозначных оценок губернатор Новосибирской области Андрей Травников неожиданно открытым текстом назвал заверенный премьер-министром РФ текст «неактуальным». «Такое ощущение, что судьба Сибири — копать недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень актуальная», — констатировал Андрей Травников. И тут же акцентировал внимание на программе, с которой шёл на выборы главы области в 2018 году: «Мы живём по своей стратегии социально-экономического развития Новосибирской области — «Сибирское лидерство»», — резюмировал губернатор. Любопытный месседж, учитывая неопределённость развития событий, которую поддерживает губернатор.

Член экспертного совета «Единой России», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов неоднократно говорил корреспонденту «Континента Сибирь», что «наверху» решение о выдвижении Травникова на новый срок ещё не принято, у Кремля есть время до весны, чтобы определиться. А пока этого не произошло, логично появление слухов о возможном переезде главы области, например, в Москву на какую-нибудь из министерских или вице-премьерских должностей. Но с этим сценарием «наезд» Травникова на правительственную Стратегию увязывается слабо: странно перед повышением вступать в противостояние с ведомством, которое возглавляет потенциальное начальство.

Дмитрий Орлов считает, что выпад в сторону утверждённого кабмином документа укрепляет позиции Травникова, который пытается таким образом презентовать свою политическую волю. «Критика Стратегии — это скорее имиджевый ход, чем вступление в реальную борьбу с правительством. Губернатор стремится продемонстрировать свою субъектность на фоне вероятного отказа от прямых выборов мэра Новосибирска», — рассуждает политолог.

От успеха главы области в решении проблем отмены народного голосования в Новосибирске и «вопросов по мэру» Анатолию Локтю во многом зависят дальнейшие карьерные перспективы Андрея Травникова. Заявление о Стратегии появилось на фоне сложного подковёрного торга с коммунистами, который может перерасти в конфликт и подтолкнуть КПРФ к участию в избирательной кампании.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков видит в недовольстве губернатора правительственной Стратегией заявку на продолжение работы в регионе. Некоторые из собеседников редакции предположили, что и оставшись в Сибири, можно сменить должностные регалии. Так, в 2010 году губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский стал полномочным представителем Сибирского федерального округа, а в 2014-м возглавил Красноярский край.

Илья Гращенков считает невысокой вероятность перехода Андрея Травникова в полпредство. Он усматривает за его словами выпад в сторону кабмина, который не в достаточной мере учёл интересы Новосибирской области. «Лично я считаю, что сценарий будет консервативным, и Травников пойдёт на выборы. Его слова о Стратегии — это скорее посыл для игры вдолгую на ближайшие пять лет, недовольство тем, что, видимо, интересы региона на федеральном уровне не слишком учитываются. Правительственный документ подразумевает восемь основных инвестиционных программ, в которых практически все связано с ресурсами. То есть, будут какие-то кластеры-любимчики, сюда Новосибирская область, не обладающая никакими редкоземельными металлами, не попадает. Регион, возглавляемый Травниковым, фактически пролетает по всем восьми инвестпрограммам. Понятен предмет для критики», — подчёркивает аналитик в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь».

Андрей Травников в Государственном Совете РФ руководит комиссией по науке. В компетенции сформированного президентом Госсовета находятся, в том числе, разработка стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, формирование государственной политики в области социально-экономического развития РФ. Критика распоряжения, вышедшего из недр правительства РФ — возможность для Травникова подчеркнуть статус в органе, не подчинённом Мишустину, хотя премьер-министр по должности и является одним из членов той же структуры.

«В Новосибирске хотели бы, наверное, развивать кластер научный, кластер, связанный с образованием. Ничего такого Стратегия от правительства не предлагает», — продолжает Илья Гращенков.

Заявление председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона об «упущениях» в федеральном документе выглядит как поддержка действующего губернатора, которому пора, если он собирается баллотироваться, говорить о своей предвыборной программе. После назначения президентом исполняющим обязанности Андрей Травников опирался на научное сообщество и обсуждал с Путиным «Академгородок 2.0». Накануне новой избирательной кампании глава региона снова рассчитывает на опору в академической среде, представителям которой вряд ли по душе приоритет сырьевых идей над научными в Стратегии федерального правительства.

Пармон акцентировал внимание, что кабмин не учитывал мнение «специалистов из Сибири». Академик отметил также, что полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев в конце декабря дал поручение создать рабочую группу при ассоциации «Сибирское Соглашение» для разработки собственной стратегии развития территорий. «Программу, утверждённую правительством РФ, будут курировать профильные вице-премьеры, — продолжает Илья Гращенков. — То есть, получается, что они в этой ситуации как бы над институтом полпредства, фактически структурой администрации президента и над региональными лидерами. Думаю, за словами Андрея Травникова есть некий выпад в адрес кабмина. И поддержка с его стороны сибирского полпредства».

Ответная поддержка — ценный ресурс для Андрея Травникова, если он все же выдвигается на второй срок. Пока не стоит сбрасывать со счетов варианта усугубления конфликта с местными элитами и с КПРФ при недостижении политических компромиссов. В этом раскладе очевиден резон в обозначении единомышленников вокруг человека, который ни разу в жизни не участвовал в настоящих конкурентных выборах.

Хорошая предвыборная программа могла бы помочь объединить, укрепить круг сторонников (или деморализовать противников) продолжения работы Травникова в регионе на фоне недовольства федеральным планом развития Сибири. Самое время разворошить страницы вышеупомянутого «Сибирского лидерства» и может поработать над ним основательнее, чем прошлый раз? Дело в том, что в самой же новосибирской власти документ подвергается не меньшей критике, чем та, которую Травников адресовал продукту кабмина. После кампании 2018 года региональное Заксобрание одобрило заявленную Травниковым на предвыборном этапе стратегию социально-экономического развития Новосибирской области. Но с массой замечаний на нескольких страницах. Парламентарии находили, на что указать, и потом, в процессе реализации документа. Через год профильный комитет ЗС говорил о «неконкретности» некоторых мероприятий проекта, отсутствии «ключевых событий» для обеспечения достижения долгосрочных целей социально-экономического развития области. В 2021 и в 2022 году бюджетный комитет ЗС упоминал о естественной необходимости «актуализировать стратегию». В октябре прошлого года федеральное министерство экономического развития в заключении о региональной стратегии зачем-то призвало учитывать «санкционное давление». Словно о такой «мелочи» можно забыть, корректируя программу…