Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 8 февраля в ходе заседания профильного комитета попросили показать им постановление министерства ЖКХ и энергетики региона о лишении компании «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области 8 февраля депутаты дали согласие на четыре концессионных соглашения по строительству мусороперерабатывающих заводов, а также прокомментировали информацию о возможном новом региональном операторе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

«Комитет принял решение дать согласие на предложение правительства о концессионных соглашениях по строительству мусороперерабатывающих заводов в Каргате, Куйбышеве, Татарске и Тогучине. Они не такие большие, как, допустим, те, что будут строиться в Верх-Туле и Просторном, но тоже запланированы, и правительство разрабатывает документацию, чтобы проводить конкурс. Посмотрим, зайдет туда инвестор или нет… С трудом верим, что кто-то туда придет. Потому что, к примеру, в Куйбышеве нужно построить полигон по переработке 60 тыс. тонн мусора стоимостью 829 млн рублей. Если не найдутся инвесторы на такие условия, то будем строить из бюджета. Вот только много времени потеряем», – отметил председатель комиссии по наказам избирателей ЗС Новосибирской области Дмитрий Козловский («Единая Россия»).

Депутат подчеркнул, что сейчас самое главное – построить два мусоросортировочных завода в с. Верх-Тула и с. Раздольное, о чём уже есть договоренность с областным правительством. Конкурс на строительство заводов также уже проведен — в апреле этого года будет определяться победитель из двух организаций – оренбургской компании «Орбита» и новосибирского МУП «Спецавтохозяйство».

Кроме того, Дмитрий Козловский прокомментировал будущую смену регионального оператора по обращению с ТКО. Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин сообщал, что на сегодня есть все основания для лишения этого статуса ООО «Экология-Новосибирск».

«Информацию о лишении статуса регоператора ООО «Экология-Новосибирск» мы видели. Но должен быть официальный приказ министерства ЖКХ и энергетики, которого пока нет. При этом в министерстве уже готовы рассматривать новых претендентов. Не рановато ли? Мы ещё с первой «женой» не развелись, зачем вторую выбираем? Покажите постановление о лишении, а потом будем регоператора выбирать», – иронично заявил председатель комиссии.