Губернатор Новосибирской области поздравил учёных региона с Днём российской науки

Более миллиарда рублей направит Новосибирская область на стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионе в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поздравляя учёных с Днём российской науки в среду.

В числе других возможностей, которые планируется предоставить учёным региона в этом году, — реализация проекта «Пушкинская карта» для аспирантов и создание новых молодёжных лабораторий, сообщает правительство Новосибирской области.

В среду, 8 февраля, глава региона поздравил представителей научной общественности и всех жителей Новосибирской области с Днём российской науки, а также встретился с молодыми учёными.

Как напомнил Андрей Травников в ходе встречи, в 2022 году впервые был сформирован Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ, в котором Новосибирская область вошла в число лидеров, заняв шестое место.

«Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы это осознаём, соответствуем и будем соответствовать», — подчеркнул Андрей Травников, отметив, что результаты научных исследований должны влиять на развитие всех отраслей экономики региона.

Как отметил губернатор, в числе возможностей для интеграции научных исследований в экономику – реализация таких масштабных проектов, как ЦКП СКИФ, кампус НГУ и другие инициативы в рамках программы «Академгородок 2.0», а также проекты СиббиоНОЦ. Под решение связанных с ними задач правительство региона настраивает меры поддержки учёных, научных исследований и инновационных компаний.

Так, в областном бюджете на текущий год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей. Как подчеркнул губернатор, средства на решение задач в научно-технической сфере также выделяют минпромторг, минсельхоз и минЖКХ Новосибирской области.

«Задача этого года – донастроить наши инструменты — различные меры поддержки отраслей, предприятий — таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию кооперации внутри региона, чтобы одно предприятие развиваясь, помогало развиваться другим. И акцент необходимо сделать на использование результатов исследований, на внедрение новых технологий, созданных в Новосибирской области», — сказал Андрей Травников.

По словам губернатора, в дальнейшем в регионе планируется запустить процесс постоянной актуализации исследовательских задач и интересов органов власти и отдельных отраслевых предприятий – новую схему работы предполагается запустить уже в первом квартале 2023 года. Андрей Травников подчеркнул, что этот процесс должен быть максимально открытым.

«Важно, чтобы все видели: какие задачи важны для области, какие научные коллективы берутся за их решение, какие результаты и когда они выдают, как эти результаты внедряются реальными предприятиями. А если не внедряются, то почему», — обратил внимание глава региона.

На встрече с молодыми учёными Андрей Травников также сообщил, что в результате обсуждений было принято решение запустить в регионе проект «Пушкинская карта» для аспирантов. Планируется, что он начнёт свою реализацию в мае.

Кроме того, в Новосибирской области запустят федеральный проект по созданию молодёжных лабораторий. В 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в стране появилось 120 таких лабораторий, в 2022 – 207. В Новосибирской области их десять.

Так как запрос на создание молодёжных лабораторий со стороны научной общественности региона оказался высоким, власти Новосибирской области приняли решение выделять средства на соответствующие цели также из областного бюджета, а не только по нацпроекту.

Согласно условиям конкурсного отбора, для получения государственной субсидии на создание научной молодёжной лаборатории её руководитель и две трети коллектива должны быть не старше 39 лет.

Напомним, что учёные из новосибирского Академгородка и Германии продолжают совместную работу в области лазерных технологий.