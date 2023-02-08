Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал ускорить темпы работ по строительству международного терминала аэропорта Новокузнецка. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На сегодня готовность объекта составляет 70%. Ввод нового аэропорта запланирован на начало горнолыжного сезона текущего года, то есть проект должен быть сдан в октябре-ноябре.

«Пассажиров новый терминал должен принять как минимум на месяц раньше намеченных сейчас сроков. К началу горнолыжного сезона здесь уже должны быть выявлены и устранены возможные недоработки, отработаны все схемы приемки и обработки багажа», – отметил Сергей Цивилев.

Также по распоряжению губернатора области подрядчик обязан до 9 февраля предоставить в правительство региона оптимизированный график проведения работ. По словам губернатора, дальнейшее развитие ситуации он возьмет под личный контроль.

В октябре 2022 года стало известно, что сроки ввода терминала будут сдвинуты из-за внесения новых изменений в строительстве. Реализация проекта проходит в два этапа: на первом планировалось построить здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м за действующим зданием аэровокзала, на втором — расширить новое здание за счет демонтированного действующего аэровокзала. Согласно первоначальному плану первую часть проекта необходимо было завершить к февралю 2023 года.

Предварительно стоимость нового терминального копмлекса оценивалась в пределах 6 млрд рублей. В октябре прошлого года руководство авиапредприятия сообщило, что конченая цена проекта может вырасти на 20%.

Напомним, что в Новосибирске в аэропорту Толмачёво летом этого года должен появиться дополнительный терминал, который будет принимать пассажиров, прилетающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).