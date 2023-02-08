Глава миннауки Новосибирской области анонсировал тему «Технопрома-2023»

Стали известны подробности темы и ключевых направлений форума «Технопром-2023», который пройдет в Новосибирске 22-25 августа.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев анонсировал программу форума «Технопром-2023».

Мероприятие пройдет 22–25 августа, основная тема в этом году звучит так: «Научно-технологическое партнёрство — взгляд в будущее». Ключевая роль на форуме будет отведена обсуждению роли субъектов в научно-техническом развитии и обеспечении технологического суверенитета России.

«Рассмотрим все реализуемые федеральным Минобрнауки инструменты поддержки — научно-образовательные центры мирового уровня, гранты, передовые инженерные школы — и попробуем понять, как они помогают решать отраслевые задачи. Особое внимание уделим отбору самых перспективных студенческих стартапов, чтобы обеспечить им поддержку со стороны заинтересованных ведущих холдингов, представителей которых тоже пригласим на форум», — рассказал министр в интервью газете «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

По мнению Васильева, заявленная тема станет стимулом для студенческого предпринимательства и покажет уровень компетенций молодых специалистов. Крупные холдинги смогут убедиться в проработанности студенческих стартапов.

Также на «Технопроме-2023» отведется большая роль международному направлению. Только в прошлом году форум посетили участники из 10 стран, а представители 60 государств наблюдали за трансляцией в прямом эфире.

Ранее в ноябре 2022 года на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) открылся «Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока». Деятельность клуба инвесторов и бизнес-ангелов, в том числе направлена на работу со студенческими стартапами.

Напомним, что во главе концепции «Технопром-2022» были актуальные вопросы научно-технологической политики. Всего в последнем форуме приняло участие 12 тысяч человек. Представители деловых и властных кругов региона поделились своими впечатлениями о мероприятии с «Континентом Сибирь».