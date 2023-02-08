Крупнейший российский застройщик — группа «Эталон» — возведет в Кольцово жилой комплекс суммарной площадью 280 тысяч кв.м. Соответствующее разрешение на строительство уже получено компанией. Об этом сообщила пресс-служба «Эталона».

Реализуемая площадь жилого здания от 9 до 16 этажей составит 24,5 тыс. кв. м. На первом этапе строительства будет возведено 8 корпусов от 7 до 16 этажей. Завершить строительство нового ЖК компания планирует к 4 кварталу 2029 года.

Напомним, что для реализации этого проекта группа «Эталон» приобрела участок в октябре 2021 года. Таким образом Новосибирск стал вторым после Омска городом присутствия компании в Сибири. На сегодня «Эталон» работает в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.

«Выход в Новосибирск завершает первый этап региональной экспансии. Теперь мы планируем активно развивать региональные проекты из текущего портфеля и параллельно смотреть на другие перспективные регионы с точки зрения приобретения новых участков. Мы считаем, что дальнейшее расширение регионального присутствия открывает большие возможности для наращивания объемов бизнеса», — отметил президент группы «Эталон» Геннадий Щербина. Его комментарий приводит пресс-служба компании.

Ранее мы писали, что в Томской области отложили строительство завода по производству диоксида титана. Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей.