В Новосибирске откроются еще два ресторана кавказской кухни

В феврале на площади Калинина в Новосибирске откроется седьмое заведение сети ресторанов кавказской кухни «Аджикинежаль». Оно будет располагаться на площадке, которую ранее занимала кофейня сети PRIMETIME COFFEE, а до нее детское кафе «Карлсон». В ближайшее время также ожидается запуск ресторана кавказской кухни «Южане горожане» на бывшей площадке PRIMETIME COFFEE на Кирова.

«Ресторан на площади Калинина реализован по новому дизайн-проекту одного из ведущих архитектурных бюро России и будет визуально полностью отличается от других ресторанов. Будет такая современная Грузия во всем: интерьере, кухне и сервисе», – отметил управляющий партнер компании RestMe Олег Ионко. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Центром притяжения ресторана станет открытая кухня: дровяная печь для хачапури, тандыр для грузинского хлеба и мангал на открытом огне. Стены ресторана будут расписаны вручную. Также в интерьере будут обращать на себя внимание вазы ручной лепки, метлахская плитка, атмосферные люстры лемех, а также картины, каждая из которых написана художниками специально для «Аджикинежаль». Открытие ресторана запланировано на середину февраля.

Напомним, что ранее на этой площадке располагалась кофейня основанной Антоном Горестовым сети PRIMETIME COFFEE. Ранее ООО «Академия» (до смены названия – ООО «ПраймТайм») было признано несостоятельным по иску банка «Урал-ФД». Сам предприниматель также был признан банкротом как физлицо. В настоящее время, под данным 2ГИС, в Новосибирске работает 17 кофеен под брендом PRIMETIME COFFEE, однако они уже не имеют отношения к бизнесмену и развиваются самостоятельно.

Стоит отметить, что в Новосибирске также готовится к открытию ресторан кавказской кухни «Южане Горожане». Он располагается на месте бывшей флагманской кофейни PRIMETIME COFFEE на Кирова в здании БЦ «Премьер-Плаза». Заведение также планирует делать упор на хинкали, а также хачапури с сыром из собственной сыроварни. Основателями заведения, по данным участников рынка, являются франчайзинговый партнер новосибирской сети Travelers Coffee в Сургуте Евгений Тишкин, а также владелец франчайзингового ресторана Tom Yum Bar в новосибирском ТРЦ «Аура» Сергей Ким.

На сегодня в Новосибирске работает четыре заведения под брендом «Аджикинежаль». Кроме того, сеть ранее также вышла по франшизе в Нижневартовск и Уфу.