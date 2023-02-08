В Новосибирске сформирован топ самых дефицитных объектов на рынке коммерческой недвижимости. Соответствующие данные опубликовала консалтинговая компания «Деловой Новосибирск», базируясь на результатах проведенного исследования рынка.

Среди самых дефицитных объектов, спрос на которые в Новосибирске значительно превышает предложение, в компании выделили складские помещения и производственные объекты всех классов, в особенности «А» и «В». «Деловой Новосибирск» отмечает нехватку одноэтажных зданий с землей, у которых были бы готовы все коммуникации, имелся бы необходимый запас электрической мощности, а также были бы удобные подъездные пути.

Спрос превышает предложение и на объекты под редевеломпент — здания или помещения, требующие реконцепции и реновации, но дающие возможность получать приемлемую доходность, то есть от 12-14% годовых на аренде и от 50% на перепродаже. Также в общий список востребованных объектов коммерческой недвижимости попали торговые помещения в центре, по линии метро, в густонаселенных массивах или в трафиковых местах на первых этажах с окупаемостью до 10 лет.

Также в дефиците находятся земельные участки в черте города под склады от 0,5 Га, под бизнес-центры от 0,2 Га или районные торговые центры от 0,1 Га.

На рынке аренды наибольшим необеспеченным спросом обладают склады класса «А», «В» в черте города от 1000 до 15 000 кв.м, офисы с готовым трендовым ремонтом по линии метро в современных комплексах, по площади в среднем от 50 до 500 кв.м с парковкой.

В список дефицитных направлений попали также помещения под шоу-румы, бьюти-бизнес в «тихом центре» или в новом центре. Площадь таких объектов варьируется от 50 до 100 кв.м на первом этаже с презентабельным фасадом, входной группой и витринами. Закрывает список самых востребованных помещений под аренду объекты недвижимости из сферы общественного питания: заведения стритфуда, кофейни, кондитерские с площадью от 30 до 100 кв.м.

«На эти объекты мы ежедневно получаем запросы. И зачастую, по ним сформирован уже лист ожидания среди арендаторов и покупателей», – резюмировала коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых (Лысенко).



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