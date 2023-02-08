Сибирский ритейлер планирует дальнейшую экспансию в Европе

Основанная в Красноярске сеть продуктовых дискаунтеров «Светофор» рассчитывает до конца текущего года запустить в Словакии от 3 до 5 новых магазинов. Кроме того, речь идет о расширении присутствия сети в Сербии. О планах компании сообщает портал Retail.ru.

Напомним, что сеть дискаунтеров «Светофор» была создана в Красноярске в 2009 году. Согласно официальному сайту компании, на сегодня сеть насчитывает более 2000 дискаунтеров в России и СНГ. Средняя площадь магазинов – 1000 кв. м. Магазины отличает аскетическое исполнение торгового зала, а ассортимент составляет не более 2000 наименований товаров продовольственной и непродовольственной группы. Совладельцами сети называют семью Шнайдер и их партнера Андрея Вейкулайнена.

В Европе сеть дискаунтеров развивается под брендом Mere с 2018 года. В упомянутом году, согласно сайту компании, был открыт первый магазин Mere в Румынии. Годом спустя был запущен дискаунтер в Германии. В 2020 году магазины Mere появились в Литве, Польше, в 2021 – в Сербии. На сегодня у компании уже более 30 магазинов в странах Европы. По данным портала Retail.ru, до конца года сеть планирует также открыть 3–5 магазинов в Словакии. На этот рынок компания рассчитывала выйти еще в 2022 году. Также Mere планирует усиливать присутствие в Сербии в городах Воеводино и Белград. В этой стране на сегодня работает 8 магазинов под брендом «Светофор» и один под брендом Mere.

Примечательно, что многие участники сибирского рынка скептически относятся к дальнейшей экспансии «Светофора» как в России, так и за ее пределами. «В офлайне сейчас многие говорят о «светофоризации» (имеются в виду дискаунтеры по типу магазинов сети «Светофор» — «КС»), но я не думаю, что этот тот формат, на который все будут равняться. Там есть вопросы по прибыльности с учетом текущей плотности продаж. К тому же стратегия развития у коллег в текущей ситуации вероятно будет сменена на стратегию эффективности», – отмечала в ходе организованного «Континентом Сибирь» в 2022 году круглого стола Анжела Рябова, возглавлявшая на тот момент «Восточный союз» продуктовых ритейлеров.

С тем, что ритейлерам не стоит брать пример со «Светофора», согласен и генеральный директор компании «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев. «Сеть «Светофор» на сегодня имеет небольшую долю собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте, потому что продаёт noname-товары (товары без бренда — «КС»). На этом, по сути, построена бизнес-модель сети. Дальнейшее корректное развитие «Светофора», на мой взгляд, заключается в том, чтобы создавать собственные торговые марки, с помощью которых будет достигаться лояльность покупателей. Потому что на демпинговом товаре маржа микроскопическая, а вот на среднеценовом и высокоценовом товаре под собственными торговыми марками маржа уже есть», – отмечал ранее Илья Сухарев.

Напомним, что в 2022 году один из крупных игроков продуктового ритейла Красноярска – «Красный Яр» – вошел в состав группы Х5. Однако несмотря на это обстоятельство, компания продолжила работу в Сибири под собственными брендами «Красный Яр» и «Батон».

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