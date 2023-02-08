Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с бывшего первого заместителя председателя правительства республики Алтай Роберта Пальталлера и его супруги Зинаиды Пальталлер 20,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Супругов обвиняют в наличии неподтвержденных расходов. Согласно данным прокуратуры, с 2006 по 2019 годы задокументированные денежные средства обвиняемых расходятся с тратами в этот промежуток времени. На данный момент известно, что большая часть средств была потрачена на приобретение недвижимости и автомобилей.

В настоящее время 70-летний Роберт Пальталлер осужден за ряд коррупционных преступлений. В сентябре прошлого года городской суд Горно-Алтайска назначил ему 14 лет колонии строго режима, а также штраф в 80 млн рублей.

Суммарный ущерб государству от действий чиновника оценивается в 136 млн рублей. Также следствием было установлено, что Пальталлер получил порядка 8,2 млн рублей в качестве взятки.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае возбудили уголовные дела против начальника отдела краевого Управления автомобильных дорог (КГКУ «Крудор») и генерального директора ООО «Мостовик». Оба фигуранта задержаны.