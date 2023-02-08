Стала известна дата первого матча в новом новосибирском ЛДС

21 февраля пройдет первый матч на арене нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Также министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, кто примет участие в игре.

«Сейчас осуществляется пуско-наладка всего увязанного оборудования для того, чтобы 21 февраля провести первые тестовые матчи на арене. Команды силовых структур будут играть. Силовые структуры: прокуратура, ФСБ, МВД этим будут заниматься, и зрители соответствующие будут», — рассказал Колмаков в Заксобрании региона 8 февраля. Его слова приводит «Ъ».

Многофункциональная арена рассчитана на 10,5 тыс человек, а площадь составила 12 га. Изначальная стоимость комплекса повысилась с 10 млрд рублей до 14,4 млрд рублей.

Ранее в конце декабря 2022 года получен акт ввода ЛДС в эксплуатацию. В середине января 2023 года началась приемка нового здания. Тогда же арену поставили на кадастровый учет. Однако 31 января власти заявили, что окончательная стоимость работ будет известна после проверки достоверности определения итоговой сметной стоимости объекта.

Напомним, что в новосибирском Академгородке планируется построить крытый ледовый комплекс. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения.