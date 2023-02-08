АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», заключило два договора на разработку проектно-сметной документации с пермской организацией ООО «Инжиниринг Строительство и Проектирование» по новому микрорайону «Клюквенный» в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской компании.

В задачи первого контракта входит выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по «магистральной ливневой канализации и ливневым очистные сооружениям» и разработка «питьевого водопровода». Сумма договора составила чуть более 49 млн рублей.

Согласно второму контракту, подрядчик обязан разработать проектную и рабочую документации по объекту: «Внутриквартальные автомобильные дороги микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска». Стоимость работ составила 24,5 млн рублей.

«В ходе торгов общая сумма контрактов уменьшилась на 20 431 270 рублей. С 6 февраля ООО «ИСП» приступила к геодезическим работам на участке будущего микрорайона. Сроки довольно сжатые, но опыт и предложения по проекту внушают уверенность, что все работы будут выполнены качественно и в срок. Со своей стороны, АРЖС будет контролировать исполнение контрактов на всех этапах»,- рассказал генеральный директор АО «АРЖС Новосибирской области», депутат регионального Заксобрания Ашот Рафаелян. Его комментарии приводит пресс-служба организации.

Напомним, что план строительства микрорайона Клюквенный рассчитан до 2033 года. Территория застройки составит 207 га, на которых построят один миллион квадратных метров жилья, в том числе школы, детские сады и поликлинику. Разработкой мастер-плана микрорайона Клюквенный занимался девелопер Илья Поляков. Реализацией проекта занимается АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В настоящее время компания подписала договоры с РЭС, Сибирской генерирующей компанией (СГК) и Горводоканалом на техприсоединение.

ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» работает на рынке с 2002 года в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций. За время своего существования компания осуществляла проекты для крупных организаций, среди которых: ПАО «Лукойл», НК «Роснефть», ФГКУ «Росгранстрой» и другие. По данным Rusprofile, генеральным директором компании является Валентина Буслаева.