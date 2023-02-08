По итогам 2022 года, согласно рейтингу HeadHunter, четыре ИТ-компании из Новосибирска вошли в топ-100 компаний популярных среди соискателей в отрасли «ИТ и интернет». Всего в топ попало 184 организации в этом направлении.

Позиции компаний рассчитывались по формуле, которая учитывает внешнюю оценку работодателя кандидатами, внутреннюю оценку сотрудниками и результаты анкетирования HR-специалистов.

На первом месте расположился «Яндекс», за него проголосовало 14,7% респондентов, второе место занял VK c показателем 8,4% и на третьем месте OZON с 7,3% голосов.

В десятку самых популярных у соискателей компаний из отрасли вошла новосибирская 2ГИС, расположившаяся на четвертом месте с результатом в 5,1% голосов. Помимо 2ГИС в топ-100 самых популярных вошли еще три компании, которые авторы рейтинга причислили к новосибирским — «АЛРОСА Информационные технологии» (17 место, 1,1% голосов), LC GROUP (26 место, 0,6%), «Сибирский медведь» (62 место, 0,2%).

Ранее мы писали, что китайская компания Huawei разместит центр с суперкомпьютером на базе СО РАН в Иркутске. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.