В Томском госуниверситете создают уникальный дрон для сельского хозяйства

В Томском государственном университете (ТГУ) разрабатывают первый в мире многофункциональный беспилотник для сельскохозяйственного применения, способный одновременно сканировать почву полей и точечно вносить удобрения. Первые испытания устройства запланированы уже на это лето.

Работы ведутся на базе созданного в университете научно-образовательного центра «Передовая инженерная школа (ПИШ) «Агробиотек», сообщает пресс-служба ТГУ 7 февраля.

В разработке инновации принимают участие студенты и специалисты различных дисциплин. В их числе – почвоведы, метеорологи, радиофизики и IT-специалисты.

По словам доцента кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ Олега Мерзлякова, существующие беспилотники, используемые в земледелии, не могут одновременно решать задачи по сканированию почвы и внесению удобрений – сначала проводится аэрофотосъёмка поля, и только после тщательного анализа снимков принимается решение, куда и в каком количестве вводить вещество.

Кроме того, для одновременного выполнения этих задач аппарат должен обладать большой грузоподъёмностью, так как внутри него должны быть помещены бортовой компьютер для расчётов в режиме реального времени и десятки килограммов минеральных удобрений. При этом дрон должен функционировать достаточно долго, поскольку ему предстоит работать на больших площадях.

«Чтобы ускорить обработку аэрофотоснимков, будут применяться специальные алгоритмы – нейронные сети или искусственный интеллект, разработанные учёными факультета инновационных технологий. Кроме того, в создании агродрона будут использованы наработки партнёров ПИШ ТГУ, предполагается задействовать Томского научного центра СО РАН с их сенсорными сетями и Сибирского ФНЦ агробиотехнологий РАН, у которого накоплены очень большие исторические данные о почвах в разных регионах Сибири, растительности, внесении разных типов удобрений и их эффективности», — цитируют в пресс-службе ТГУ декана факультета инновационных технологий университета Станислава Шидловского.

Предполагается, что на беспилотниках будут установлены специальные камеры, снимающие в инфракрасном, ультрафиолетовом и других диапазонах. Данные съёмок будут использоваться для оценки индекса вегетации растений и их состояния – это необходимо для дифференцированного внесения удобрений.

Тестирование беспилотника планируется провести во время полевого сезона 2023 года. На первом этапе проверят способность устройства зондировать почву, на втором – возможности дрона по точечному внесению удобрений.

Напомним, что в Новосибирске разрабатывают дроны против немецких танков и систему защиты от беспилотников.