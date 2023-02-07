Реконструкцию бассейна на улице Воинской в Новосибирске завершат до конца года

Реконструкцию бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске завершат в установленный срок — до конца 2023 года. Об этом заявил министр строительства региона Алексей Колмаков во время визита на площадку.

Реконструкцию бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске планируется завершить до конца текущего года. О намерении закончить работы в срок заявлено в ходе посещения площадки министром строительства Новосибирской области Алексеем Колмаковым и министром физической культуры и спорта региона Сергеем Ахаповым 7 февраля.

Старый бассейн был демонтирован, и на существующих фундаментах ведется строительство нового спортивного комплекса переменной этажности – 3-4 этажа. Проект также предполагает проведением новых коммуникаций и благоустройство. Работы были приостановлены в апреле 2022 года из-за проблем с импортзамещением оборудования.

«Теперь на площадке работает сильная строительная компания – АО «Астон. Стройтрест 43», которая идет четко в графике производства работ. Сегодня строители уже ведут кирпичную кладку перегородок и стен, монтируют надколонники и балки перекрытия. Набран высокий темп работ. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2023 году», – рассказал министр строительства Алексей Колмаков. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

В новом спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.

Пропуская способность чаши бассейна — 96 человек в час. Ввод 50-метрового бассейна станет тренировочной площадкой для Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта. Для доступа к занятиям маломобильных граждан будут установлены лифт и подъемники у бассейна.

Напомним, что цена реконструкции бассейна составила около 700 млн рублей. Срок окончания работ по контракту — 10 декабря. Изначально проект подготовлен в 2013 году, но положительное заключение экспертизы получил только в 2020 году. Реконструкция бассейна ведется по поручению нынешнего губернатора Андрей Травников.