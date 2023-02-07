Серия мощных землетрясений, обрушившихся на Турцию, Сирию и ряд сопредельных территорий, напомнила, насколько опасным бывает это природное явление. Землетрясения знакомы и новосибирцам, но обычно в виде слабых толчков, поскольку эпицентр, как правило, находится на Алтае. Но где гарантии, что так будет всегда? Чтобы прогнозировать будущие события, полезно знать, случалось ли подобное раньше, бывали ли сильные землетрясения в регионе в прошлом? За ответами «Континент Сибирь» обратился к автору учебного пособия «Археосейсмология юга Западной Сибири», доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института археологии и этнографии СО РАН, профессору НГПУ АНДРЕЮ БОРОДОВСКОМУ.

– Если в двух словах – что такое археосейсмология, и чем она отличается от обычной сейсмологии?

– Этот термин появился относительно недавно. Он используется в основном в отношении исследований, связанных с сейсмическим воздействием на древние конструкции и монументальные сооружения, обнаруженные в результате археологических раскопок. Эти данные являются косвенными доказательствами произошедших в прошлом сейсмических событий. Интересно, что первыми выявили признаки сейсмоактивности на археологических памятниках советские геологи.

Еще в 60-70 годы прошлого века они описали курганы в Монголии, где археологические памятники были повреждены в результате землетрясений, также случившихся достаточно давно. Тем самым, курганы выступали еще и источниками данных о сейсмоактивности региона в прошлом. С тех пор, археология ушла достаточно далеко вперед, с помощью квадракоптеров, других инструментов мы можем фиксировать следы сейсмической активности на обследуемых объектах. И с помощью археологического материала восстановить историю сейсмической активности в регионе. В случае с нашими исследованиями – на Алтае и прилегающих к нему территориях.

– Вы давно занимаетесь такими исследованиями?

– Мы уже около 20 лет изучаем влияние сейсмоактивности на археологические объекты вместе с доктором геолого-минералогических наук Евгением Деевым из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Материала накоплено достаточно, чтобы, в конечном итоге, сделать из этого какие-то исторические выводы. Мы знаем, что мощные сейсмособытия происходят на Алтае примерно раз в пятьсот лет. И эти события оказывают очевидное влияние на его историю. Пример совсем недавний – после мощного землетрясения 2003 года некоторые села Горного Алтая полностью опустели, в частности село Бельдир. Люди просто ушли из этих мест. Вполне возможно, что-то подобное происходило и раньше.

Возьмем известную пазарыкскую культуру: эти племена внезапно появляются на Алтае примерно в VII веке до н.э., а потом, спустя несколько столетий – так же внезапно исчезают. И что самое интересное, в обоих случаях примерно на это время приходятся мощные сейсмособытия. По оценкам археосейсмологов, происходило все на севере Горного Алтая, в районе Нижней Катуни, а сила толчков могла достигать 5 баллов по шкале Рихтера. Не исключено, что эти мощные землетрясения, которые мы зафиксировали на археологических памятниках, могли стать одним из стимулов пазырыкцам покинуть эту территорию.

Но если вопрос о влиянии землетрясений на перемещения древних обитателей Алтая еще остается открытым, то сам факт таких событий, причем, повторю – происходивших довольно регулярно – можно считать подтвержденным. Также доказано, что многие алтайские некрополи довольно долго существовали в зонах повышенной сейсмоактивности, известно, что у людей, которые их построили, были специальные ритуалы, связанные с такими природными катаклизмами. Иначе говоря, мы имеем примеры адаптации населения к такому экстремальному фактору.

– Известно ли что-нибудь о землетрясениях мощностью более 5-6 баллов по шкале Рихтера в этих местах?

– Во-первых, уже упомянутое землетрясение 2003 года было достаточно сильным. Есть подтвержденные данные о том, что в середине первого тысячелетия до нашей эры произошло сильное землетрясение с эпицентром в Северном Алтае (который сегодня считается более сейсмически спокойным, чем южная часть этой горной системы). И хотя у нас на сегодня нет фактов о землетрясениях мощнее 6 баллов по шкале Рихтера в районе Алтая, но даже та сейсмическая активность, которая имела место ощущалась вполне себе сильно, даже на территории Новосибирской области, которая находится достаточно далеко от ее эпицентра. Например, из архивных документов нам известно, что в конце XVIII веке очередное алтайское землетрясение разрушило медеплавильные печи Сузунского монетного двора. А это были довольно основательные сооружения.

– Понятно, что внимание археосейсмологии обращено в прошлое. Но исходя из тех событий, что вы можете сказать о вероятности землетрясений в нашем регионе в будущем?

– Учитывая геологические особенности нашей территории и опыт наблюдения землетрясений в далёком прошлом, в нашем регионе также следует ожидать сейсмические процессы. Правда не такой разрушительной силы, как в соседних регионах к югу, юго-западу и юго-востоку. Но это не значит, что у нас таких событий не будет. Только на моей памяти в Новосибирске произошло с интервалом почти в 50 лет два достаточно существенных по местным меркам землетрясения.