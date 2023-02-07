Экс-начальник отдела материально-технического обеспечения главного управления юстиции Алтайского края оштрафован на 3 млн рублей за получение взяток. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Согласно данным следствия, с 2021 по 2022 год чиновник получал взятки от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое осуществляло деятельность в сфере ремонтно-строительных работ. Взамен осужденный способствовал выбору именно этой фирмы подрядчиком на выполнение работ по ремонту административных зданий в разных районах края, а также способствовал беспрепятственной приемке выполненных работ и подписанию документов для оплаты услуг.

В общей сложности бывший начальник отдела получил 200 тысяч рублей. Вместе со штрафом суд на 5 лет лишил мужчину права работать в государственных органах, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Ранее мы писали, что в Омске экс-начальника УМВД России по городу Евгения Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размерах.