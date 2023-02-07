Зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске закончит возведение второй очереди детского зоопарка в мае этого года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил директор зоопарка Андрей Шило.

График работы детского зоопарка установлен с 1 мая по 1 октября. Вместе с этим летом 2023 года запланирована сдача павильона для японских макак. Сумма инвестиций составит порядка 100 млн рублей, финансирование намеченных проектов проходит за счет средств правительства Новосибирской области и мэрии.

Поиски средств на строительство африканского павильона в данный момент продолжаются. Стоимость комплекса по предварительным оценкам находится в пределах 1,4 млрд рублей.

«Проект готов, но он очень дорогостоящий. Долго его прорабатывали, пробовали внести в нацроект по туризму, но не вышло. Надеюсь, что мы найдем возможность и запустим его», — рассказал в ходе пресс-конференции на площадке ТАСС Андрей Шило.

Напомним, что проект развития зоопарка сформирован до 2050 года. Согласно идее проекта учреждение разделят на несколько географически зон с 12-15 павильонами.

Ранее мы писали, что в день своего 75-го юбилея зоопарк им. Шило открыл новый вольерный комплекс для бурых и гималайских медведей.