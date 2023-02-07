Перед судом в Новосибирске предстанет очередной судебный пристав

Суд в Новосибирске утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Сотрудница Калининского отдела УФССП по региону обвиняется в получении взяток за выполнение своей работы.

Как сообщила прокуратура Новосибирской области 7 февраля, бывшему приставу инкриминируется ч.2 ст.290 УК РФ – «получение взятки в значительном размере».

По данным правоохранителей, в период с октября 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая, работавшая в отделе областного УФССП по Калининскому району, незаконно получила от гражданина 83 тыс. рублей.

«Судебный пристав-исполнитель по находящемуся у неё исполнительному производству неоднократно получала от гражданина, являющегося взыскателем по делу, денежное вознаграждение за совершение входящих в её служебные полномочия действий, направленных на обращение взыскания на имущество должника, а именно на розыск, наложение ареста, изъятие и принудительную реализацию его имущества», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Новосибирска.

Напомним, что ранее в Новосибирской области было утверждено обвинительное заключение бывшей главе отдела УФССП по региону в Ленинском районе, допустившей выезд должников из страны за денежное вознаграждение.