«МегаФон» разработал сервис для корпоративной телефонии

«МегаФон» запустил сервис для организации телефонии «Корпоративная АТС». Новинка позволит организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.

«Корпоративная АТС» создана на базе отечественного программного обеспечения и включена в реестр Минцифры. Также сервис интегрируется с любыми внутренними системами компаний и дает возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов.

«Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями «МегаФона», например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», — рассказал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Кирилл Самошонков.

Сотрудникам контактных центров также будет доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.