Huawei планирует разместить суперкомпьютер в иркутском отделении СО РАН

Китайская компания Huawei планирует разместить центр с суперкомпьютером на базе СО РАН в Иркутске в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.

7 февраля директор иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков сообщил журналистам, что Huawei может разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр. Выбор места обусловлен дешевой электроэнергией и интересом компании к региону.

«Рассматривается первый в РФ проект по созданию суперкомпьютерного центра на условиях государственного-частного партнерства при участии Huawei и Института динамики систем и теории управления СО РАН», — сказал Бычков. Его слова приводит «Интерфакс».

Министерство науки и высшего образования РФ уже выделило земельный участок под строительство здания центра общей площадью около 2 тыс. кв. метров. Российская сторона построит здание за 220-250 млн рублей, тогда как Huawei предоставит оборудование, в том числе, процессоры и графические ускорители на сумму более 1 млрд рублей.

Вычислительные мощности будут предоставляться и частным компаниям.

Бычков рассказал, что для запуска проекта необходимо соглашение между Минобрнауки и руководством Huawei. В СО РАН надеются, что в 2024 году центр будет включен в федеральную адресную программу, и начнется его проектирование.

Ранее осенью 2022 года у «Известий» появилась информация, что Huawei прекратит свою деятельность в России. Тогда же стало известно, что московский офис компании сдадут в аренду с 1 февраля 2023 года. В декабре 2022 года закрылось российское подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что поддержка научно-технического сектора в регионе будет оказываться через госзаказ и субсидирование.