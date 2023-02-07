Вопрос с несанкционированной свалкой на территории Морского сельсовета в Новосибирской области решается в суде

Георгий Батухтин
 
Вопрос с несанкционированной свалкой на территории Морского сельсовета в Новосибирской области решается в суде
Несакционированная свалка на территории Морского сельсовета. Фото: Георгий Батухтин

Несмотря на то, что в Новосибирский районный суд еще 20 сентября 2022 года было направлено исковое заявление прокуратуры о том, чтобы обязать администрацию Новосибирского района и администрацию Морского сельсовета ликвидировать несанкционированную свалку отходов, вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки. То же самое касается и решения транспортных проблем.

«Континент Сибирь» ранее подробно освещал проблемы благоустройства территории, которые заботят жителей села Ленинское Новосибирского района. В их числе – отсутствие автобусных остановок и пешеходных тротуаров в некоторых частях довольно большого населенного пункта, а также – несанкционированная свалка, образовавшаяся за последние годы на его территории.

После публикации «Континент Сибирь» попросил прокомментировать ситуацию депутата Законодательного собрания Новосибирской Области Олега Подойму, поскольку описанная в материале ситуация сложилась на территории его избирательного округа.

Морской сельсовет

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Отвечая на запрос издания, депутат признал наличие проблем из-за отсутствия автобусной остановки и тротуаров, и упомянул, что администрация Морского сельсовета работает над их решением.  «Со своей стороны, текущую ситуацию держу на контроле. Надеюсь, что в ближайшем будущем совместными усилиями мы сможем решить проблемы жителей», – заверил Олег Подойма. «Континент Сибирь» также не намерен выпускать развитие ситуации из вида, и мы будем отслеживать, какие именно совместные усилия представители власти предпримут для решения указанных проблем, причем, как заявлено, уже в ближайшем будущем.

Другой важной проблемой, как писал «Континент Сибирь», является  наличие несанкционированной свалки на территории Морского сельсовета. 20 сентября 2022 года прокуратурой района в Новосибирский районный суд направлено исковое заявление, в соответствии с которым администрация Новосибирского района и администрация Морского сельсовета должны «ликвидировать несанкционированную свалку отходов, разработать проект рекультивации несанкционированного места размещения отходов и в соответствии с проектом провести рекультивацию земель». Согласно ответу прокуратуры, полученному «Континентом Сибирь», этот иск пока находится на рассмотрении в суде. Мы также будем следить за развитием этой ситуации.

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