В Новосибирской области участникам СВО выдадут единый социальный сертификат

У участников СВО из Новосибирской области появится сертификата медицинских, социальных и юридических услуг. Сертификат будет доступен на «Госуслугах», а часть из перечня услуг будет доступна членам семей военнослужащих.

Правительство Новосибирской области совместно с региональным штабом комитета семей воинов Отечества разработали проект сертификата медицинских, социальных и юридических услуг для участников специальной военной операции (СВО).

«Работаем с министерством труда и социального развития по вопросам создания программ поддержки и реабилитации. Сейчас в проекте у нас сертификат для участников СВО, где будет маршрутный лист всех необходимых услуг, которые им требуются, они будут выбирать», — сообщила журналистам председатель штаба Наталья Курина. Ее слова приводит ТАСС.

Сертификат сроком на год будет доступен на «Госуслугах». В него войдут медицинские услуги, психологическая и юридическая помощь, досуговые мероприятия, а также программы профессиональной переподготовки. Программы переподготовки будут доступны и членам семей участников СВО. Плата за них взыматься не будет.

Напомним, что ранее министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева заявила, что с 1 марта на базе новосибирских медучреждений будет запущена программа реабилитации участников СВО. Именно она станет частью социального сертификата.