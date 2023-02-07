Три проекта из Новосибирской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, который проводится в рамках проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В 2023 году Новосибирская область получит 230 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства, которые победили во Всероссийском конкурсе. Это означает, что три наших города – Купино, Черепаново и Обь должны реализовать свои масштабные проекты до конца года», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Купино на создание «Новособорная площадь на аллее искусств» получит 70 млн рублей, аналогичную сумму выделят для Черепаново на реализацию проекта «Центральный парк по улице Пролетарская». Город Обь получит оставшиеся 90 млн рублей на обустройство эко-парка «Обской».

На сегодня проекты проходят необходимую экспертную оценку. Дополнительные средства на их реализацию направят из областного бюджета.

Ранее мы писали, что началось строительство автомагистрали из России в Китай протяжённостью 4,5 тысяч километров, её конечными пунктами станут Новосибирск и Урумчи.