Сибирский ритейлер рассказал, от чего зависит цена товаров в магазинах и чего ждать в 2023 году

Иркутская торговая есть «Слата», входящая в состав группы Х5, рассказала, что влияет на стоимость товаров для потребителей, и что повлияет на увеличение цен на продукты в 2023 году. Одним из проблемных факторов названа высокая урожайность в прошлом году.

Специалисты коммерческого департамента торговой сети «Слата» Сергей Дорохов и Андрей Зудов рассказали, от чего зависит стоимость товаров на полках магазинов, и какую роль в этом играют сами ритейлеры. Их комментарии опубликовала пресс-служба компании.

По словам специалистов, ассортимент в магазинах формируется исходя из покупательской миссии. К примеру, в «Слате» должно в среднем иметься до семи предложений на один запрос покупателей. Тем самым корзина того или иного продукта состоит из предложений разных ценовых категорий.

Ритейлер влияет напрямую на закуп товара, то есть когда сеть может впрок увеличить объем товаров от поставщиков по старым ценам. Однако важно учитывать несколько факторов. Во-первых, необходимого объема у поставщика может не быть. Во-вторых, скоропортящиеся товары с ограниченным сроком годности тоже не позволяют этого сделать. В-третьих, на складах просто может не быть места под увеличенный объем. Важно подчеркнуть, что в договорах с поставщиками зафиксировано ограничение на повышение. Во всех случаях повышения закупочных цен сеть старается максимально долго сохранить текущую цену для поддержки спроса.

Также ритейлеры активно занимаются ротацией в категориях небрендозависимых товаров, так как покупатель все больше ориентируется на товар, а не на марку и производителя. Приверженность потребителей, по словам торговой сети, к скидкам и акциям также увеличилась.

«Доля промо выросла на 5% и сейчас составляет почти 30%. В конце 2022 года мы отмечали, что есть ряд категорий товаров, продажи которых по регулярным ценам сократилось практически до нуля. К примеру, наибольшую динамику ценового роста показали кондитерские изделия, в среднем на +20%. В результате покупатели стали еще больше приобретать их в промо и, как ответ от «Слаты», — доля промо в плиточном шоколаде более 90%. Или категория «Чай и кофе». Как и какао-бобы, это биржевое сырье для производства, которое существенно подорожало, что привело к росту промо до 100%. Так, доля промо на кофе была 50 — 60% в прошлом году, а в этом 96%, на чай была 50%, а сейчас 98%», — рассказали эксперты. Их слова приводит пресс-служба компании.

Структура стоимости собственного импорта товара складывается из таможенной стоимости: сама стоимость товара, логистика, таможенные пошлины и налоги. Также немаловажную роль играет валютный курс — от него самая большая зависимость. В 2023 году, по прогнозам «Слаты», компании столкнутся с проблемами в международных логистических цепочках и способах расчета за товар.

В торговой сети предполагают, что 2023 год должен быть весьма стабильным, но рост цен продолжится на уровне инфляции. Большую роль сыграют валютные колебания и урожайность овощей и фруктов. Значительный урожай в 2022 году может сыграть негативную роль в 2023 году — не факт, что удастся сохранить тот же уровень цен. Введение государственных маркировок для прозрачности производства и поставок также может повысить добавленную стоимость на итоговый товар.

Напомним, что ранее томская ГК «Лама» рассказала, как ей удалось справиться с вызовами рынка. «Лама» вышла в Новосибирскую область с магазинами SPAR, «Хороший выбор» и «Первоцен» в разгар пандемии.