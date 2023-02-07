Министром образования Омской области станет ректор вуза

Губернатор Омской области Александр Бурков назначит ректора омского педуниверситета Ивана Кротта главой министерства образования. Об этом он сообщил на встрече с авторами ТГ-каналов.

6 февраля губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с авторами ТГ-каналов рассказал, что принято решение о назначении нового министра образования региона. По словам губернатора, должность министра займет ректор Омского государственного педагогического универсета Иван Кротт.

Бурков уточнил, что в университете собралась сильная команда и профессиональные кадры, а из числа нынешних сотрудников могут выбрать нового ректора.

Иван Кротт является кандидатом исторических наук. Родился 6 октября 1977 года в д. Батареевка Называевского района Омской области. В 1999 году окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории». Ректор Омского государственного педагогического университета, доцент кафедры отечественной истории. Автор более 210 научных трудов и учебных изданий, посвященных экономической и социальной истории Сибири конца XIX – начала XX вв., историческому краеведению.

Ранее в конце января пост министра покинула Татьяна Дернова, возглавлявшая ведомство с 2017 года. Экс-чиновница рассказала, что это было ее собственным решением. Также Дернова опубликовала ролик, где танцует под песню «Районы-кварталы» группы «Звери» со словами «Я ухожу, ухожу красиво».

Напомним, что Александр Бурков назначил нового министра строительства региона.