В Новосибирской области на реконструкцию ЦРБ выделят 876 млн рублей

Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на право реконструкции центральной районной больницы (ЦРБ) в рабочем поселке Колывань. Стоимость проекта оценивается в 876,1 млн рублей.

Подрядчик будет обязан завершить все работы до 25 августа 2025 года. Финансирование проекта рассчитано на 2023-2025 годы. Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 февраля.

В обновленном здании ЦРБ должны разместиться приемно-диагностическое отделение, отделение рентгенодиагностики, общехирургический блок на 40 коек. Также в корпусе будет располагаться отделения реанимации и интенсивной терапии с оперблоком на две операционные, подразделение общеклинической лаборатории и центральное стерилизационное отделение.

Разработкой проекта занималось ООО «ПИ «Алтайгражданпроект». Компания выиграла два конкурса осенью 2018 и летом 2019 года на генпроектирование проекта стоимостью в 19,7 млн рублей.

Ранее мы писали, что АО «Новосибирскэнергосбыт» объявил конкурс на оказание услуг по организации СМС-информирования клиентов. Стартовая максимальная цена контракта с НДС – 30 млн рублей.