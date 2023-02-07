В мэрии Новосибирска поставили под сомнение лидерство города в антирейтинге с самым грязным воздухом

Согласно результатам исследования КБ «Стрелка», Новосибирск и Бердск попали в пятерку самых загрязненных городов России. Однако в мэрии Новосибирска поставили под сомнение итоги этого рейтинга.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска усомнился в корректности рейтинга самых загрязненных городов России. Напомним, что в топ попали Новосибирск (3-е место), Норильск (4-е место) и Бердск (5-е место). Рейтинг составили эксперты КБ «Стрелка» на основании собственного индекса TAQI, который с помощью космического спутника позволяет оценить качество воздуха.

Так, в ведомстве рассказали муниципальному порталу «Новосибирские новости» о том, что из космоса почти невозможно достоверно оценить концентрацию загрязняющих веществ в городском воздухе. Власти аргументировали это тем, что скопление веществ в верхних и приземных слоях атмосферы может значительно отличаться. Сжигание топлива зимой способствует перемещению примесей с прилегающих территорий. Поэтому, по мнению департамента, нельзя все объяснять лишь антропогенным фактором.

«На жителей города негативное влияние могут оказывать только приземные концентрации загрязняющих веществ, а не все загрязняющие вещества, присутствующие в атмосферном воздухе», — уточнили в департаменте. Напомним, что в КБ «Стрелка» отмечали, что исследование позволяет измерять вертикальное распределение в атмосфере химических веществ — озона, диоксида азота, метана, оксида углерода, водяного пара, аэрозолей и др.

Репрезентативность метода исследования в мэрии также поставили под сомнение. Для достоверного исследования, по данным муниципалитета, нужны спектрозональные космические снимки города с интервалом в две недели, но в публикации об исследовании не уточнена методика.

Напомним, что ранее стало известно о вырубке 930 деревьев между микрорайонами Академгородка Нижняя Ельцовка и «Щ» в Новосибирске. Застройщик, планирующий построить дома на территории, прокомментировал рубку деревьев.