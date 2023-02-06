Компания обвиняется в похищении более 7 млн рублей при строительстве новосибирской школы

Новосибирское ООО ПСК «АрмаКом» обвиняется в похищении более 7 млн рублей при строительстве школы №219 в «Родниках». Конечная стоимость школы превысила 1,11 млрд рублей.

Компания ООО ПСК «АрмаКом» подозревается в похищении более 7 млн рублей во время строительства школы №219 в ЖМ «Родники» в Новосибирске. Деньги на строительство выделялись через нацпроект «Жилье и городская среда». Общая стоимость объекта – более 1 млрд 113 млн рублей.

«Выявлено, что в 2020-2021 годах в ходе выполнения подрядных работ по строительству объекта «Здания школы по ул.Михаила Немыткина в г.Новосибирске» по государственному контракту при отделке кровли здания подрядчиком ООО ПСК «АрмаКом» использованы более дешевые материалы, чем были заявлены для оплаты, разница в цене составила более 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Из-за предполагаемого хищения средств ГКУ «Управление капитально строительства» прокуратура направила в СУ УМВД России по Новосибирску материалы проверки. Возбуждено дело о мошенничестве.

На сайте ООО ПСК «АрмаКом» говорится, что с 2012 года построено и сдано в эксплуатацию более 50 зданий и сооружений медицинского, образовательного, спортивного, коммерческого назначения в Новосибирске, Рубцовске, Барнауле, Искитиме. Среди объектов компании называются многочисленные детские сады, Центры амбулаторного гемодиализа в Новосибирске, Искитим и Рубцовске, Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного (Новосибирск) и другие.

По данным Rusprofile, генеральным директором ООО ПСК «АрмаКом» является Андрей Кононов. Конечным владельцем компании числится Сергей Гаршин. Ранее Гаршин был главой МУП «Муниципальная строительная компания», которое стало акционерным обществом в 2011 году.

Напомним, что ранее ГК «Д54» прокомментировала скандальную вырубку леса на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик» в Новосибирске.