Дело экс-директора Института лазерной физики СО РАН отправлено обратно в прокуратуру

В деле экс-директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева нашли более тяжкое преступление — дело возвращено в прокуратуру. Ранее он обвинялся в превышении должностных полномочий при выплате надбавки сотруднику.

6 февраля Советский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру дело бывшего директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Ранее следователи установили, что экс-директор подписал приказ о выплате ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу научного руководителя учреждения, который не имел допуск к гостайне. Речь идет о Сергее Багаеве, который ранее являлся директором института.

«Своими действиями Тайченачев существенно нарушил права и законные интересы Федерального государственного бюджетного учреждения науки СО РАН в лице Министерства науки и высшего образования РФ, причинив материальный ущерб на сумму 418348 рублей 57 копеек», — говорится в сообщении суда.

Гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру, так как после поступления дела в суд выяснились новые подробности. После завершения делопроизводства ему могут предъявить обвинение в более тяжком преступлении.

«Постановлением суда, на основании ст. 237 УПК РФ, уголовное дело в отношении Тайченачева А. возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — рассказали в ведомстве, уточнив, что постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что 6 февраля суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Багаева. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.