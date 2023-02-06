Стало известно имя первого потенциального кандидата на должность главы Бердска

В конкурсе на должность мэра Бердска вновь примет участие Александр Трушакин.



6 февраля председатель горсовета депутатов Бердска и член конкурсной комиссии Владимир Голубев рассказал «Бердску-Онлайн», что для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Бердска подал заявку Александр Трушакин. Мужчина пока не зарегистрирован в качестве кандидата, так как предоставил не весь пакет необходимых документов. Какие именно документы пока отсутствуют — не уточняется. Подача заявок и необходимой документации продлится до 17 февраля.

Александр Трушакин не первый раз принимает участие в выборах. Военный пенсионер в 2020 году участвовал в конкурсе на замещение должности главы Бердска, а в 2019 году — мэра Новосибирска. Еще ранее в 2016 году участвовал в выборах в ГД РФ от партии «Яблоко», однако был снят с участия. Основанием для отзыва кандидата стал плагиат в диссертации. На официальном сайте «Яблока» говорится о том, что после проверки научных работ кандидатов было принято решение отменить выдвижение пятерых из них. Также у Александр Трушакина есть судимость по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Она была снята в 2017 году.

Александр Трушакин известен не только электоральной активностью. Его имя в том числе фигурировало в конфликте вокруг Института вычислительных технологий СО РАН (ФИЦ ИВТ).

Напомним, что ранее мэром Бердска был Евгений Шестернин. Он покинул этот пост 3 октября 2022 года в связи с назначением на должность министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Депутаты Горсовета Бердска приняли решение провести 21 марта 2023 года конкурс на выбор главы города.

Напомним, что на должности министра Шестернин раскритиковал власти Новосибирска в связи со скандалом вокруг вырубки леса в Нижней Ельцовки.