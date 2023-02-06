В 2022 году МТС заблокировал более 2 миллиардов спам звонков

МТС в 2022 году заблокировал более 2,1 миллиарда спам звонков. Компания благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием анализа Big data МТС увеличила показатели в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом.

Подавляющая часть звонков пришлась на жителей крупных городов: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону.

«В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах – накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше годом ранее. Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг»,- отметили в компании.

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустил сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС». На данный момент количество пользователь сервиса «Защитник» находится в районе 5 млн человек.