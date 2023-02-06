В России за январь резко увеличилось число телефонных мошенничеств

В России за январь 2023 года увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники предлагают участвовать в розыгрыше денежных подарков от лица известных брендов, и таким образом получают доступ к данным банковских карт. Об этом сообщает «МегаФон».



«Мошенники и ранее использовали подобные механики, однако сейчас мы фиксируем массовые сообщения о подставных розыгрышах. Мошенники отправляют сообщение на электронную почту или в мессенджеры с предложением поучаствовать в розыгрыше подарков от крупного бренда. Человеку предлагается угадать, в какой игровой ячейке находится приз. На это даётся три попытки и для убедительности приз открывается только с последнего шанса. Чтобы вызвать интерес и замотивировать на участие, мошенники «разыгрывают» призы в иностранной валюте, после победы они предлагают участнику конвертировать приз в рубли за минимальную сумму. После ввода банковских реквизитов и подтверждения согласия на операцию злоумышленники получают денежные средства, данные карты и доступ к ней»,- рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

В дальнейшем данные могут использовать для покупок в интернет-магазинах, так как многие онлайн-площадки все еще не используют верификацию денежных операций с помощью смс. Также злоумышленники могут настроить автоплатёж на различные сервисы, чтобы постепенно выводить денежные средства со счета потерпевшего.

Эксперты отмечают, что выводимые суммы не всегда исчисляются крупными цифрами, зачастую ситуация ровно противоположная – мошенники выводят небольшие суммы, чтобы не вызывать подозрений.