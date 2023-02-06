«Дух боевой»: депутатам новосибирского Заксобрания пришла весть от батальона «Вега»

Законодательное собрание Новосибирской области поддерживает связь с участниками специального добровольческого батальона «Вега», отправившегося под руководством первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панфёрова в зону военной спецоперации на прошлой неделе. Бойцы сообщили депутатам о первых новостях «с полей».

По словам спикера Заксобрания Андрея Шимкива, о пребывании на фронте бойцы и руководство «Веги» рассказали в разговоре с депутатами на минувших выходных.

«Командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач. Все живы-здоровы. Дух боевой!» — цитирует 6 февраля пресс-служба областного парламента Андрея Шимкива, который также подчеркнул, что Заксобрание поддерживает постоянную связь с руководством батальона.

Специальный добровольческий «Вега» был создан осенью прошлого года по инициативе и благодаря усилиям вице-спикера регионального Заксобрания Андрея Панфёрова. В отряд вошли более 400 человек из Новосибирской области и других регионов. При отборе учитывались, прежде всего, морально-боевые качества и опыт участия в военных операциях.

Основное обеспечение батальона взяла на себя Новосибирская область, в том числе предприниматели региона. В снабжении подразделения также принимает участие Минобороны РФ.

Напомним, что отряд батальона «Вега» отбыл из Новосибирской области в зону СВО на прошлой неделе. В его составе уехали вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров, депутат Заксобрания Сергей Конько, депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Яковенко.

В субботу, 4 февраля, Дмитрий Савельев опубликовал фото из зоны СВО в социальных сетях.