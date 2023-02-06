В Иркутской области выявили контрабанду леса на 280 млн рублей

Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте задержали группу контрабандистов в Иркутской области. Злоумышленники похитили более 49 тысяч куб.м древесины. Об этом сообщает МВД-медиа сегодня, 6 февраля.

Задержанные в период с 2016 по 2018 год покупали незаконно заготовленную древесину и переправляли её за рубеж, предоставляя таможенным органам подложные документы. После этого товар продавался по внешнеэкономическому контракту в одно из государств Восточной Азии.

Суммарный ущерб от действий контрабандистов составил 283 миллиона рублей. По местам жительства предполагаемых участников ОПГ проведены обыски.

На данный момент в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело. Личности других участников группировки устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае возбудили 4 уголовных дела из-за незаконного вывоза леса. Ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей.