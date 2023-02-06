АПЭК расставило оценки руководителям российских регионов.

Агентство политических и экономических коммуникаций обновило рейтинг глав субъектов РФ. В числе руководителей с наибольшим влиянием остаётся губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

В средней группе сохраняют позиции по нисходящей руководители Красноярского края (Александр Усс), Иркутской области (Игорь Кобзев), Новосибирской области (Андрей Травников), Алтайского края (Виктор Томенко).

При этом глава Красноярского края потерял в рейтинге восемь пунктов. Эксперты АПЭК связывают это с «проблемными информационными повод ами ». В этом году у Усса заканчивается срок полномочий. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов отмечает, что вероятность отставки действующего главы Красноярского края — «выше средней».

Позиции Андрея Травникова, по версии доклада АПЭК, чуть укрепились в сравнении с прошлым месяцем (вышел на 41 место с 43-го), благодаря публикации записи разговора с президентом. В Новосибирской области в 2023 году тоже должна по плану пройти избирательная кампания. «Вероятность выдвижения Травникова на второй срок значительна. Однако сегодня пока нельзя сказать, что решение об этом окончательно принято», — констатирует Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь».

В последней, слабой группе, АПЭК оставляет губернаторов Омской (Александр Бурков) и Томской областей (Владимир Мазур), главы Тывы, Республики Алтай и Хакасии — Владислав Ховалыг, Олег Хорохордин, Валентин Коновалов.