«Альтернативная котельная», новые задачи для МУП «Спецавтохозяйство», тяжелые решения и новые рекорды, число обращений и число аварий как критерий эффективности работы: чем еще запомнился 2022 год новосибирским коммунальщикам?

«Мы создаем комфортное и безопасное пространство для новосибирцев» – так обозначил главную задачу в ходе состоявшегося 2 февраля совещания глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Одним из основных показателей эффективности работы своего ведомства он назвал динамику числа обращений граждан. «Оно по сравнению с 2021 годом снизилось на 16% — комментирует он. – Из пятнадцати направлений нашей работы мы видим снижение числа жалоб по одиннадцати из них. По четырем наблюдаем рост, но незначительный».

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству новосибирского горсовета Игорь Кудин напомнил о том, что в 2022 году, после включения Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения, значительно вырос объем ремонтов теплосетей. «Очень серьезная работа была проведена – высказался депутат. – К сожалению, без аварий не обошлось, но мы абсолютно правильно выбрали путь опережающих инвестиций». Он добавил, что 2023 год будет для Новосибирска юбилейным, поэтому хотелось бы найти способ и коммуникации отремонтировать и не перекапывать город на все лето.

Дмитрий Перязев напомнил участникам встречи о том, что в первую половину февраля планируется подписать новое концессионное соглашение по объектам теплоснабжения в зоне работы НТСК, что позволит к 16 млрд рублей инвестиционного ремонтного бюджета добавить еще 5,5 млрд на техническое перевооружение муниципальных тепловых сетей – такие цифры представил гендиректор МУП «Энергия» Сергей Квашнев.

«В 2023 году департамент принял все необходимые документы для осуществления нового вида муниципального контроля – за деятельностью единой теплоснабжающей организации, за соблюдением взятых обязательств по ремонту и модернизации сетей и объектов генерации, – добавил Дмитрий Перязев. – Но это не значит, что если в масштабах Новосибирска есть одна ЕТО, то следить будут только за ней. Контролироваться будут все организации, во всех зонах теплоснабжения их около шестидесяти».

Всего, по данным департамента ЖКХ, в межотопительный сезон 2022 года было заменено 17,5 км трубопроводов – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Всего на перекладку тепловых сетей было выделено 2,08 млрд рублей.

В 2022 году ремонтная программа приросла не только в тепловых и горячеводных сетях: МУП «Горводоканал» за год капитально отремонтировал и реконструировал 1,595 км сетей водоснабжения и водоотведения, на что бюджет выделил 214,441 млн рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высоко оценил механизм содержания жилищного фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. За последний год по программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнен капитальный ремонт 501 дома.

«Увеличение взносов на капремонт – не самое популярное решение – добавил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. – Но перед нами стоит конкретная задача – не снижать темпы капитального ремонта многоквартирных домов. И текущий тариф в размере 12,54 рубля с кв. метра пока только приблизился к показателю безубыточности».

По его мнению, Новосибирску стоило бы активнее заявляться на участие в федеральных программах по ключевым объектам – вроде развития южного направления. «Я понимаю, что есть сложности, прежде всего в плане зон ответственности. Поэтому нужно собраться вместе и принять общее решение».

«Что еще важно: в 2022 году произошел переход права МУП «Спецавтохозяйство» заниматься вывозом мусора и его утилизацией в городе Новосибирске. Ставлю задачу перед предприятием – участвовать в конкурсных процедурах по концессиям по мусороперерабатывающим заводам», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Денис Архипов согласился с тем, что Новосибирской области повезло с тем, что в регионе нашлось сильное муниципальное предприятие, на которое можно было опереться в такой важной работе. «Я не знаю, произойдет ли смена регионального оператора, надеюсь, что да – и что «Спецавтохозяйство» сможет выиграть хотя бы один полигон и показать, как надо работать», – добавил председатель комиссии по наказам избирателей Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.

По словам Дмитрия Перязева, «Спецавтохозяйство» за год значительно увеличило технические мощности, в том числе транспортные, открыли новые точки по раздельному накоплению и сортировке, а также стабилизировали работу по безопасному захоронению бытовых отходов. В 2022 году комитет охраны окружающей среды совместно с МУП «САХ» организовал строительство восьми контейнерных площадок, установку 2531 контейнера для раздельного накопления мусора в Новосибирске, приобретенных ранее за счет средств нацпроекта «Экология». Всего в 2022 году направлено на дальнейшую переработку 77,3 тыс. тонн отсортированных отходов.

Для благоустройства дворовых территорий ежегодно в бюджете города предусматривается финансирование на выполнение депутатских наказов. В 2022 году в рамках данных мероприятий выполнено благоустройство на 168 объектах на сумму 215,3 млн рублей. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» позволила выполнить благоустройство на 24 дворовых территориях на сумму 119,2 млн рублей.

«Эксплуатация и ремонт жилищного фонда, благоустройство и комфорт проживания горожан, а также экологические проблемы – это те направления, за которые отвечает департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства города. Исходя из показателей за прошедший год по основным направлениям, считаю, что департамент справился со всеми задачами», – подытожил Анатолий Локоть.