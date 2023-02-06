Суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения экс-замдиректора новосибирской клиники Мешалкина

Бывший заместитель директора по научно-экспериментальной работе новосибирской клиники имени Мешалкина Евгений Покушалов, приговорённый к двум с половиной годам лишения свободы за растрату, подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Заявление Покушалова поступило в Первомайский районный суд Новосибирска, сообщили «Континенту Сибирь» в суде 6 февраля.

Бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в 400 тыс. рублей за растрату (ст. 160 УК РФ — растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). По данным следствия, речь идёт о сумме около 1,9 млрд руб. Приговор был вынесен в ноябре 2021 года.

Кроме того, в 2021 году у Покушалова были изъяты две квартиры в США, не указанные в документации о его имуществе, а в апреле 2022 года суд принял решение о передаче имущества врача на сумму 45,9 млн руб. – автомобиля «Мерседес S500 4matic» и элитной квартиры в новосибирском Академгородке — в доход государства.

Известно, что Покушалов заключал досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, его дело было выделено в отдельное производство.

Евгений Покушалов также стал фигурантом уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. при поставках медицинского оборудования. Другие подозреваемые по делу — экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова.

В мае 2020 года уже находившийся под следствием Покушалов был назначен советником председателя СО РАН, а позже — заместителем генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ).