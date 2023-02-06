Госзаказ и поддержка научных разработок: губернатор определил вектор научно-технического развития Новосибирской области 

В Новосибирской области увеличилось финансирование на поддержку научных разработок в 1,3 раза. Также губернатор Новосибирской области Андрей Травников определил направления, на которых будет делаться акцент в региональной политике по поддержке науки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами регионального правительства. В преддверии Дня российской науки с докладом об организации поддержки отраслевых научно-технических проектов на совещании выступил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В регионе продолжится донастройка мер поддержки отраслей, организаций и предприятий для стимулирования внутренних научно-технологических разработок и внедрения их в производство.

«Должен быть достигнут синергетический эффект за счёт развития внутрирегиональной кооперации – это даст дополнительный толчок росту экономики Новосибирской области. Эта установка актуальна и в 2023 году, жду докладов от каждого министерства в первом квартале. Кроме мер поддержки, предоставляемых под эгидой миннауки и направленных на стимулирование проектов СиббиоНОЦ, кроме мер субсидирования, подведомственных минобрнауки, практически у каждого новосибирского министерства есть свои программы поддержки подведомственных отраслей. У минсельхоза, минпромторга, минЖКХ – у всех. И у каждого должна быть проведена донастройка этих программ. Руководителям министерств и муниципалитетов поручаю подготовиться и актуализировать перечень задач, которые мы поставим перед нашими научными организациями, университетами и инновационными предприятиями», – заявил Андрей Травников.

Ранее в ноябре 2022 года сформирован национальный рейтинг научно-технологического развития регионов (Новосибирская область — 6-е место). Также регионы обязали разработать местные программы научно-технологического развития (нацпроект «Наука и университеты»).

В Новосибирской области в программу вошли такие направления, как стимулирование научной и инновационной деятельности, проект Академгородок 2.0, программа СиббиоНОЦ, научная и инновационная деятельность в вузах и научных организациях. Среди новых мероприятий — приоритет в отношении производственных проектов и научно-технологического развития отраслей. Запрос формируют отрасли.

В 2022 году акцент в деятельности миннауки был направлен на выстраивание тесного взаимодействия с органами власти, институтами, вузами, предприятиями, формирование «бесшовной» системы поддержки проектов в связи с введением санкций. Вадим Васильев подчеркнул, что разработки должны иметь практический и коммерческий успех.

В прошлому году объём финансирования по программе составил более 850 млн рублей, в 2023 году объём финансирования увеличен в 1,3 раза. Больше всего увеличился объем финансирования мероприятий по коммерциализации проектов — до 170 млн рублей.