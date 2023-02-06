В Новосибирской области вновь растёт заболеваемость ОРВИ

Число случаев ОРВИ в Новосибирской области за неделю превысило 20 тысяч, что на семь процентов больше, чем неделей ранее. В числе выявленных инфекций – грипп и COVID-19.

О ситуации с заболеваемостью респираторными инфекциями сообщили министр здравоохранения Новосибирской области и глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона 6 февраля.

По их данным, за минувшую неделю в регионе заболело 20 276 человек, что на 7,6% больше, чем на прошлой неделе. Случаев гриппа среди жителей региона на данный момент зарегистрировано 1 085, в том числе за последние семь дней – 53.

Коронавирус в Новосибирской области обнаружен в общей сложности у 312 116 человек. За последние сутки выявлено 53 случая заболевания. Госпитализация потребовалась 18 пациентам.

По словам Константина Хальзова, скорая помощь выезжала к новосибирцам на минувшей неделе 15 987 раз. Глава областного минздрава отметил, что медучреждения в регионе работают в режиме повышенной готовности.

Ранее всплеск заболеваемости вирусными инфекциями в регионе был зафиксирован в декабре.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирской области анонсировали массовую вакцинацию от кори, вспыхнувшей в регионе в начале года. По данным областного минздрава, мероприятия по иммунопрофилактике населения стартуют весной.