В правительстве Новосибирской области назначен глава департамента, отвечающего за исполнение поручений президента

Руководителем департамента контроля и документационного обеспечения администрации губернатора и правительства Новосибирской области назначена Елена Долгова. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании 6 февраля.

Ранее Елена Долгова возглавляла отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Как следует из описания функций департамента контроля и документационного обеспечения администрации губернатора и правительства региона на его сайте, структура отвечает в том числе за контроль своевременного исполнения поручений президента РФ.

В числе других задач департамента – документационное обеспечение деятельности губернатора и правительства Новосибирской области, в том числе во время проведения заседаний, а также «совершенствование организации системы контроля» и «повышение состояния исполнительской дисциплины в областных органах».

Напомним, что 1 февраля был назначен новый заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Им стал бывший помощник полпреда президента в СФО Фёдор Дедус.