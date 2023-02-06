В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении 81-летнего научного руководителя Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН академика Сергея Багаева. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления, об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Геннадия Шишебарова.

Уголовное дело в отношении Багаева было заведено в феврале 2022 года. Правоохранительные органы не комментировали причины возбуждения дела. По словам адвоката, ученого обвинили в мошенничестве из-за контракта на выполнение научной работы общей стоимостью в 2 млн рублей.

Поскольку все работы по договору выполняли сотрудники ИЛФ с использованием оборудования института, следствие выдвинуло обвинение в заключении фиктивного договора. По итогам расследования дело было прекращено, также ученый получил право на реабилитацию.

Ранее мы писали, что экс-директора института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Алексея Тайченачева отправили под суд по делу о злоупотреблении должностными полномочиям. В общей сложности обвиняемый нанес ущерб на 400 тысяч рублей.



