В Алтайском крае закрылся дилер китайской автомобильной марки CHERY

По данным российского представительства CHERY компания «Союз» больше не является официальным дилером марки в Барнауле. Соответствующие изменения были отражены на сайте дистрибьютора.

Напомним, что до февраля 2023 года у CHERY было в Барнауле сразу трое официальных дилеров – «Союз», «Барнаул Моторс» и недавно открывшийся «АНТ». Участники рынка отмечали изданию, что количество дилеров в регионе превышает потребность в автомобилях, поэтому предполагали, что назначение третьего дилера в лице «АНТ» может подразумевать закрытие одного из двух более давних партнеров.

В самом дистрибьюторе комментировали свое решение еще более прямолинейно. «Оба действующих дилера в Барнауле («Барнаул Моторс», «Союз») не могут обеспечить необходимую долю марки в регионе, соответственно, открываем третьего («АНТ») для увеличения доли. И надеемся, что они будут работать над привлечением новой аудитории, а не заниматься уводом клиентов друг от друга. Если выберут второй путь, то долю не увеличат, слабого нам придётся закрыть и, возможно, открыть снова третьего», – отмечали «Континенту Сибирь» в российском представительстве CHERY в октябре 2022 года. В результате «Союз» в этой конфигурации выбыл из дилерской сети CHERY.

Стоит отметить, что в 2020 году схожая ситуация была с брендом Kia в Барнауле, когда незадолго после назначения третьего официального дилера («АЕМ Холдинг»), из сети выбыл «Барнаул Моторс».

По данным «Автостат Инфо», в 2022 году в Алтайском крае было зарегистрировано 186 новых автомобилей CHERY (-23,1%; 7 место). Для сравнения: в Иркутской области за этот же период было зарегистрировано 609 (-36,7%; 2 место), а в Томской области – 125 новых автомобилей CHERY (-34,2%; 7 место).

Ранее компания CHERY открыла второго официального дилера в Иркутске и готовится к запуску второго партнера в Омске.

Кроме CHERY компания «Союз» (ООО «Союз-Авто») официально представляет в Барнауле бренд FAW и занимается торговлей автомобилей с пробегом. По данным Rusprofile, собственниками компании являются Игорь Донской и Сергей Назруков. Компания «Барнаул Моторс» помимо CHERY официально представляет в регионе бренд HAVAL. Ранее в ее портфеле также были бренды Kia, Honda, Chevrolet, Opel. Собственником «Барнаул Моторс» является учредитель томского автоцентра «Сто Коней». «Автоцентр АНТ» помимо CHERY официально представляет в Алтайском крае Hyundai, Nissan, Mitsubishi, OMODA. Ранее в портфеле дилера также были бренды Datsun, Citroen, LADA. Собственником компании является Александр Поддубный.

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