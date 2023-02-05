В новосибирском театре «Старый дом» назначен новый главный режиссёр

Главным режиссёром новосибирского драматического театра «Старый дом» назначен Антон Фёдоров. На своём новом посту он сменил Андрея Прикотенко, занявшего аналогичную должность в театре «Красный факел» в январе.

Нового главного режиссёра представили труппе 5 февраля, сообщает пресс-служба учреждения.

«В этом театре не надо ничего строить — здесь уже всё построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы всё наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить», — сказал Антон Фёдоров на встрече с творческим коллективом.

Антон Фёдоров окончил актёрский и режиссёрский факультеты Театрального института им. Б. Щукина в 2006 и 2019 годах соответственно. С 2021 года он является постоянным участником фестиваля «Золотая маска».

Спектакль Антона Фёдорова «Королевство кривых», поставленный в Татарском драматическом театра в Альметьевске, в 2021 году был представлен в шести номинациях конкурсной программы, а его работа «Морфий», показанная в Театре драмы им. А.С. Пушкина в Пскове, в 2022 году получила восемь номинаций. Кроме того, спектакль Фёдорова «Ребёнок» (Камерный театр, Воронеж) в прошлом году удостоился четырёх номинаций фестиваля.

Напомним, что в конце января новым директором театра «Старый дом» стала Татьяна Ильина. Ранее она возглавляла отдел развития Новосибирского музыкального театра.

Кроме того, 1 февраля стало официально известно о назначении нового директора Новосибирской государственной филармонии – бывшей главы Карельской государственной филармонии Ирины Устиновой.

Отметим, что кадровые перестановки в сфере культуры Новосибирска проходят на фоне громкого скандала вокруг бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, попавшего под подозрение в растрате. Он покинул свой пост в конце прошлого года и был арестован в январе.