Экс-полпред президента в Сибири попал под обстрел в зоне военной спецоперации

Юлия Моисеева
 
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло. Фото Михаила Перикова

Бывший полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе, ныне глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Он навещал военнослужащих, отправившихся на СВО из республики.

Об инциденте сообщает ТАСС 5 февраля.

По данным информагентства, Сергей Меняйло, как и находившаяся вместе с ним съёмочная группа «Первого канала», не пострадали.

Глава Северной Осетии прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить позиции добровольцев и мобилизованных, отправленных в зону военных действий из республики, и оказать им гуманитарную помощь. При начале обстрела Сергей Меняйло вместе с журналистами и операторами отправились в ближайший блиндаж, при этом укрытие получило небольшие повреждения.

Сейчас политик и корреспонденты находятся в безопасности.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о подробностях разработки новосибирских дронов против танков Leopard и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.

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