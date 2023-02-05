Жителей Новосибирской области будут информировать о близких, находящихся в зоне СВО

В Новосибирской области прошёл телемост для связи военнослужащих, отправленных на специальную военную операцию из региона, и их семей. Как сообщил по итогам мероприятия губернатор Андрей Травников, сейчас рассматривается возможность информирования родственников военнослужащих о их близких, находящихся в зоне СВО, через департамент административных органов и военкомат.

Телемост, в котором принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, прошёл в регионе 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мобилизованные, отправленные на спецоперацию из региона, смогли пообщаться со своими близкими, а губернатор выразил поддержку военнослужащим и выяснил, какая помощь им требуется.

Члены семей бойцов, в частности, попросили не учитывать в общем количестве дней отпуска, который предоставляется военнослужащим, время, проведённое в пути. По словам главы региона, такая возможность ещё обсуждается, однако командиры подтвердили, что смогут продлить отпуска.

Родственники мобилизованных также выразили обеспокоенность невозможностью поддерживать связь с близкими, находящимися в зоне СВО.

«Предложил такое решение – департамент административных органов и военкомат организовали связь с командирами и представителями во всех наших новосибирских воинских подразделениях, через них можно навести справки о своих близких», — сообщил в своём Telegram-канале Андрей Травников.

Губернатор также обратил внимание на то, что на данный момент 250 жителей региона были представлены к наградам по результатам выполнения задач спецоперации.

В ходе телемоста бойцы также поблагодарили новосибирцев за гуманитарную помощь и моральную поддержку, в том числе за письма и рисунки, которые поступают на фронт от воспитанников детсадов и школьников.

Андрей Травников подчеркнул: военнослужащим важно чувствовать поддержку своих земляков.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области заявил о точечной поддержке каждой семье мобилизованных из региона. По словам Андрея Травникова, им оказывается самая разная помощь – от решения хозяйственных вопросов до решения вопросов здравоохранения и образования.

Семьи военнослужащих могут обратиться за помощью и консультацией по следующим телефонам: горячая линия министерства труда и соцразвития Новосибирской области – 8-800-100-00-82, новосибирский региональный штаб Комитета семей воинов Отечества – 8-800-600-20-18.