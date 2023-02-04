Депутат ГД РФ Дмитрий Савельев прибыл в зону СВО

Депутат ГД РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев опубликовал у себя в социальных сетях фото из зоны СВО.

Ранее о намерении Дмитрия Савельева присоединиться к батальону «Вега» стало известно в конце декабря.

На днях на спецоперацию также отправились вице-спикеры новосибирского горсовета Евгений Яковенко и Евгений Лебедев.

Напомним, что свою отправку в зону проведения СВО «Континенту Сибирь» в понедельник также подтвердил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.